Black Friday 2020, offerte per noleggio ALD fino a 6 dicembre

'Black is back!': il Black Friday, fenomeno statunitense dedicato alle offerte e alle promozioni d'acquisto, è ormai entrato nei calendari, nelle attese e nelle abitudini dei consumatori di tutto il mondo. Per l'occasione ALD Automotive mette in campo un'offerta ad hoc per chi vuole entrare nel mondo del noleggio a lungo termine nel segno della convenienza. La campagna legata al Black Friday è pronta a partire. Da oggi e fino al 6 dicembre chi sceglierà il noleggio di ALD Automotive Italia riceverà uno sconto fino a 1.500 euro. In sostanza chi richiederà un'auto nel corso di questo periodo e sottoscriverà il contratto entro il 31 dicembre potrà godere di questa promozione e non pagare i canoni iniziali. Le auto su sui si applica lo sconto sono per il segmento professionisti e privati: la nuova Toyota C-HR Ibrida 2.0H (184cv) E_CVT More Business; la nuova Toyota Yaris Ibrida Business MY20; la nuova Fiat 500 Ibrida 1.0 70 cv Lounge; l' Opel Corsa 1.2 Edition 75cv Lounge; la Ford Fiesta 1.1 75Cv GPL S&S Titanium. Per i soli privati, invece, ALD propone la Toyota Yaris Hybrid Business MY20; la Fiat 500 1.0 70cv Ibrido Lounge; la Opel Corsa 1.2 Edition 75cv MT5; la Ford Fiesta 1.1 75cv GPL S&S Titanium. La gran parte delle auto - sia quelle per professionisti e privati che quelle solo per privati - sono in pronta consegna.