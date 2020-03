Coronavirus: Galli, contagiati più del numero ufficiale

"Il numero reale di contagiati" dal Coronavirus "è più alto di quello ufficiale", dice Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano. "Abbiamo più contagiati dei casi per ora accertati - ha spiegato - e la letalità è più alta perché stiamo facendo i calcoli solo su quelli sintomatici e non sulla stima globale".

"Nella zona di Vo', sono stati fatti tantissimi tamponi e si sono visti stati risultati. La scelta di non farne altrettanti in altre zone per me - ha aggiunto Galli - è discutibile, anche se probabilmente è dovuta alla disponibilità negli spazi di laboratorio nel fare tutti questi tamponi. La battaglia si vince nei territori, come sul campo di battaglia. Gli ospedali sono nelle retrovie, se continuano ad arrivare feriti, non riusciranno mai a reggere. Il circolo vizioso va interrotto sul campo. C'è da coinvolgere di più la medicina territoriale per ridurre la portata del virus".

Se le misure attuate avranno risultati si potrà vedere "ottimisticamente in due settimane. Faccio un paragone Wuhan attorno al 25-26 gennaio c'era un numero di casi paragonabile a quello della Lombardia al 3 di marzo. E noi abbiamo avuto 3-4 settimane il cui il virus ha circolato liberamente. Questa è una bestia che ci ha invaso e che ci terrà compagnia per un periodo ancora non breve e la mobilitazione di tutti è fondamentale perché questo periodo venga accorciato".

Le città pensano anche a preparare nuovi posti letto per curare malati e convalescenti in piena pandemia da coronavirus. A Milano c'è l'ipotesi di trasformare i padiglioni della Fiera in ospedale. "Il problema vero sono i respiratori e il personale che deve essere formato e qualificato. Oggi abbiamo un incontro con la Protezione Civile che ci deve dare una risposta definitiva, ci devono dire sì o no", ha detto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera.

"Noi in meno di dieci giorni lo realizziamo, ma la Protezione Civile deve fornirci respiratori personale e qualificato. Non abbiamo tempo, ogni ora è preziosa, noi abbiamo bisogno di una risposta oggi" ha detto Gallera in collegamento con Mattino Cinque. "Il bello del nostro modulo - ha aggiunto - è che una volta finita l'emergenza in Lombardia si può trasferire così com'è".

Anche a Genova si lavora su un luogo insolito: trasformare un traghetto Gnv in ospedale anticoronavirus. "Nel giro di cinque giorni saremo pronti ad utilizzarlo", annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. "Sul traghetto cominceremo con moduli da 25 posti per salire fino a 200". La nave ospedale potrebbe servire a ricoverare le persone positive al virus dimesse dagli ospedali ma impossibilitate alla convalescenza a casa, i casi positivi non gravi, oppure potrebbe essere impiegata per liberare posti letto nelle strutture sanitarie in caso di urgenza.

Chiusa la sede Rai Puglia, un positivo - Intanto la sede Rai della Puglia è stata chiusa temporaneamente per sanificazione dopo che un giornalista è risultato positivo. E' stata già compiuta pulizia straordinaria dei locali, ma Buongiorno Regione delle 7.30 non è andato in onda. La struttura si sta organizzando per trasmettere da remoto il Tg Puglia delle 14. Tutti i giornalisti e gli operatori della sede che hanno avuto contatti con il collega sono in quarantena.

C'è il nodo delle carceri - Sono pronte le "linee guida" per la "formulazione di programmi terapeutici provvisori domiciliari" e, se possibile, anche in comunità, per i detenuti delle carceri milanesi e per il "relativo controllo sul territorio", data "l'emergenza sanitaria determinata dal Coronavirus e dai successivi disordini verificatisi all'interno degli istituti". Lo si legge in un documento che ha fissato le procedure per concedere, valutate una serie di condizioni, gli affidamenti ai detenuti, redatto dal Tribunale di Sorveglianza di Milano e dalla Direzione del Serd Medicina penitenziaria.

Nei giorni scorsi, quando era esplosa una rivolta a San Vittore, il presidente della Sorveglianza Giovanna Di Rosa aveva spiegato che il Tribunale si era attivato per "liberare" le carceri "il più possibile" e, visto il problema di sovraffollamento acuito dall'emergenza sanitaria, aveva avviato "intese con il Sert per potenziare gli affidamenti terapeutici e le misure alternative". Tra i punti delle linee guida la valutazione "accurata" delle condizioni di salute dei detenuti: con "patologie simil-influenzali" non si può "accedere al programma" di affidamento.