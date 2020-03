Coronavirus: Scioperi nelle fabbriche al nord. Fiom: 'Paura e confusione tra gli operai'

Scioperi nelle fabbriche al Nord dopo il nuovo Dpcm sul coronavirus che tuttavia non obbliga la chiusura di molte attività produttive.

Nelle provincie di Asti, Vercelli e Cuneo sono in corso fermate e scioperi nelle fabbriche con adesioni altissime, fa sapere la Fiom Cgil del Piemonte, che si riferisce a Mtm, Ikk, Dierre, Trivium.

Stop anche nel Bresciano. 'Nelle fabbriche si stanno determinando confusione e panico anche perché si registrano i primi casi di contagio che, in alcuni casi, non vengono resi pubblici dalle aziende', dice la segretaria generale della Fiom Cgil Piemonte De Martino.

Sciopero di 8 ore nello stabilimento Fincantieri del Muggiano (La Spezia) dove i dipendenti diretti e dell'indotto hanno incrociato le braccia dopo che ieri è arrivata la conferma del contagio da coronavirus per un lavoratore. L'uomo era ricoverato da 13 giorni e ora è in terapia intensiva all'ospedale spezzino Sant'Andrea, i colleghi con cui è entrato in contatto sono in 'quarantena'. Le Rsu hanno chiesto la cassa integrazione per i lavoratori, perché sostengono non viene tutelata la salute dei lavoratori: le richieste che avevano avanzato prima del caso di contagio vanno dalla diversa turnazione, alla chiusura delle mense fino alla distribuzione di dispositivi di protezione. I sindacati confermano grande adesione allo sciopero unitario, con la fabbrica praticamente deserta.

Intanto Salvini attacca il governo: 'Gli operai sono in rivolta. L'impressione è che ci siano lavoratori di seria A e di serie B'.