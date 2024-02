Usa mettono il veto, bocciata la risoluzione araba su Gaza

ROMA - La risoluzione araba del Consiglio di Sicurezza è stata bocciata per il veto degli Stati Uniti. La Gran Bretagna si e' astenuta. Tredici membri del Consiglio hanno votato a favore.

Prima del voto il Rappresentante Permanente dell'Algeria, il paese membro non permanente del Consiglio che ha presentato il testo, aveva sottolineato che la bozza di risoluzione presentata dal Gruppo Arabo all'Onu è "equilibrata" e "frutto di lunghi negoziati", aggiungendo che "il Consiglio di Sicurezza non puo' permettersi di restare passivo di fronte alla situazione a Gaza". "Votare per questa bozza significa votare per il diritto dei Palestinesi alla vita", aveva concluso.

La risoluzione presentata dal Gruppo Arabo chiede il cessate il fuoco "immediato" tra Israele e Hamas e anche il rilascio di tutti gli ostaggi e il rispetto "scrupoloso" delle misure a protezione dei civili.

Per gli Stati Uniti la risoluzione araba influenzerebbe negativamente, se adottata, i delicati negoziati in corso che rappresentano "l'unica" via per una pace duratura nella regione. Lo ha detto la Rappresentante Permanente americana Linda Thomas Greenfield prima di mettere il veto sulla bozza oggi in agenda. L'ambasciatrice ha annunciato ufficialmente il progetto di Washington per una risoluzione alternativa: "Ci sono molte cose su cui possiamo andare d'accordo", ha detto Thomas-Greenfield invocando un cessate il fuoco "appena praticamente possibile", la prima condanna di Hamas in una risoluzione del Consiglio di Sicurezza e un monito a Israele a non lanciare un'offensiva di terra su Rafah.

