Qatar, 'nessun progresso nei negoziati tra Hamas e Israele

(ANSAmed) - BEIRUT, 20 FEB - Il ministero degli esteri del Qatar ha fatto sapere in una nota poco fa che non si registrano al momento progressi nelle trattative indirette tra Hamas e Israele. Lo riporta con una scritta in sovrimpressione la tv panaraba Al Jazeera, finanziata dallo stesso governo di Doha.(ANSAmed).

