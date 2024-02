Cina all'Onu, 'delusi su Gaza, gli Stati Uniti bloccano tutto'

(ANSAmed) - NEW YORK, 20 FEB - "Deluso" per il risultato del voto sulla risoluzione del gruppo arabo su Gaza, il Rappresentante permanente cinese Zhang Jun ha esortato il Consiglio di Sicurezza ad "agire rapidamente" per fermare la carneficina in Medio Oriente. Lodando l'atteggiamento "aperto" dell'Algeria che "ha portato molte idee costruttive" nel testo messo ai voti, l'ambasciatore cinese ha notato che sul cessate il fuoco c'è consenso in seno al Consiglio, "sono gli Stati Uniti che bloccano tutto".La Cina, uno dei cinque membri permanenti del Consiglio, è tra i 13 membri che hanno votato a favore della risoluzione araba. (ANSAmed).

