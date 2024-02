(ANSAmed) - NEW YORK, 20 FEB - La proposta degli Stati Uniti su Gaza per la Russia "non è un'alternativa praticabile". Lo ha detto, bocciando preventivamente la nuova iniziativa di Washington, il rappresentante permanente russo all'Onu, Vasily Nebenzya."Washington è in cattiva fede, vuole solo prendere tempo", ha detto Nebenzya dopo il veto Usa che ha mandato la nuova risoluzione araba su un binario morto. Secondo Mosca, il testo annunciato oggi in Consiglio di Sicurezza dall'ambasciatrice americana Linda Thomas-Greenfield "non chiede un cessate il fuoco immediato, solo una tregua temporanea e solo quando le condizioni saranno mature". (ANSAmed).

