Fca: Marchionne in cravatta, entro giugno zero debito

BALOCCO (VERCELLI) - "Fca azzererà entro giugno l'indebitamento netto industriale". E' quanto ha affermato Sergio Marchionne il quale aveva promesso che si sarebbe presentato con la cravatta al Capital Markets Day se l'obiettivo fosse stato raggiunto. Il manager si è presentato alla presentazione del piano di Fca fino al 2022 in maglioncino, ma sotto indossa una cravatta blu "ben annodata".

"Nei primi dieci anni fatto ricorso dei mercati finanziari mentre negli ultimi cinque anni la riduzione del debito è stato uno dei principali obiettivi . A fine giugno la posizione finanziaria netta sarà positiva; rimane ancora qualcosa da fare ma direi che ci siamo", ha affermato Marchionne, che nella relazione di apertura del Capital Market Day ha citato Oscar Wilde: "Una cravatta ben annodata è il primo passo serio nella vita". Il manager ha pronunciato la frase abbassando la zip del maglioncino e mostrando sotto la cravatta blu.

"E' un piano solido e coraggioso. Ma è molto più di un business plan - ha aggiunto Marchionne - perché riflette le ambizioni collettive e la determinazione delle donne e degli uomini di Fca. A livello di brand i nostri messaggi si concentrano su Jeep, Ram, Maserati e Alfa Romeo che rappresentano la parte più significativa dei nostri ricavi e dei nostri utili". "Il nostro viaggio è iniziato proprio qui a Balocco, nell'estate del 2004, in uno dei capitoli più bui della storia di Fiat", ha ricordato.

Parlando dei dazi, l'ad di Fca ha sottolineato che "non credo che abbiano impatto su di noi, ce la vediamo...". Marchionne ha poi scherzato sulla sua cravatta: "è una Zegna, me l'hanno regalata - ha osservato - erano dieci anni che non la indossavo. Se volete ora la rimetto", ha aggiunto il manager che ha tolto la cravatta subito dopo la presentazione.

Fca: Marchionne, dal 2004 sempre raggiunto target finanziari

"Dal 2004 a oggi, con l'eccezione della crisi globale del 2008, abbiamo sempre raggiunto i nostri target finanziari". Lo ha affermato l'ad di Fca Sergio Marchionne aprendo il Capital Markets Day a Balocco. "Non ci adegueremo mai sugli allori dei risultati raggiunti perché l'unico approccio che conosciamo è quello di guardare sempre avanti, per raggiungere traguardi nuovi e più alti. Il nostro obiettivo ultimo, il vero traguard0, è quello che dobbiamo ancora raggiungere", ha sottolineato Marchionne. "Tutti i cambiamenti che si prospettano non rappresentano una minaccia - ha spiegato - ci stiamo allenando da 14 anni. In Fca abbiamo imparato a vivere nell'incertezza e siamo pronti a ogni eventualità. L'idea che le tecnologie stanno ridisegnando il nostro ambiente competitivo e il nostro settore non ci fa arretrare. Rimaniamo aperti a valutare tutte le alternative e crediamo in un approccio pragmatico e realistico. Seguire gli altri lungo strade imprudenti e non redditizie non è solo da ingenui ma anche molto pericoloso".

Manley, dieci modelli Jeep entro il 2022

Via il diesel in Emea, puntiamo su elettrificazione

Jeep lancerà due modelli all'anno fino al 2022: tutti avranno un'opzione elettrificata ed elevati livelli di connettività. Nella regione Emea sarà eliminato il diesel. Lo ha detto Mike Manley, responsabile del brand Jeep durante la presentazione a Balocco. "Consolideremo il marchio per resistere alla concorrenza. Nei prossimi cinque anni entreremo in tre nuovi segmenti: quello dei piccoli uv (utility vehicles), dei pick up e dei grandi suv", ha spiegato. Manley ha aggiunto che Jeep ha venduto 1,9 milioni di modelli, quadruplicando le vendite nel mondo rispetto al 2014 e raggiungendo l'obiettivo prefissato quattro anni fa. In Cina il brand è cresciuto del 240%. La previsione è che nel 2022 per ogni 12 suv venduti uno sarà Jeep a livello mondiale.

Manley, per Ram obiettivo 1 mln veicoli entro 2022

Ram, il marchio Fca di pick up e veicoli commerciali, punta a vendere un milione di unità entro il 2022. E' questo l'obiettivo annunciato dal responsabile del brand Mike Manley. "Anni di gloria ci aspettano", ha detto il manager ricordando che la notorietà Ram "è cresciuta costantemente dal 2011", fino a raggiungere nel 2018 le vendite record di 770 mila unità. "Il brand Ram sta rimontando e sta arrivando", ha detto Manley, annunciando quattro nuovi modelli, tra cui un 'mid-size' al momento assente nella gamma del marchio.

Kuniskis, Maserati punta a 100.000 unità, Ferrari ci fornirà i motori

Maserati punta a vendere 100.000 vetture nel 2022, raddoppiando la cifra del 2017. Sono previsti 6 nuovi lanci. L'obiettivo è stato indicato da Tim Kuniskis, responsabile dei brand Maserati e Alfa Romeo, che ha anche reso noto che sarà la Ferrari a fornire i motori alle nuove Maserati. Particolare attenzione, ha spiegato il manager, sarà dedicata alla elettrificazione. "Ogni modello avrà diversi livelli di elettrificazione - ha detto - Vi sembra che stiamo prendendo di mira Tesla? E’ proprio così...". Quanto ad Alfa Romeo, punta a vendere - ha precisato Kuniskis - 400.000 unità nel 2022 con il 10% di margini. I nuovi lanci saranno sette.