Per Fca almeno 26 modelli entro 2022, ecco principali novità

(ANSA) - BALOCCO (VERCELLI), 1 GIU - Sono "la parte più significativa" di ricavi e utili, i brand su cui il gruppo italo-americano punta per raggiungere gli obiettivi del piano industriale 2018-2022. Si concentrano su Jeep, Ram, Maserati e Alfa Romeo le ambizioni Fca per il futuro, tra almeno 26 nuovi modelli e una vocazione sempre più forte per l'elettrico. Ecco le principali novità illustrate oggi a Balocco dall'ad del Gruppo, Sergio Marchionne, e dai responsabili dei singoli marchi.



JEEP TRA BABY RENEGADE, PICK UP E GRANDI SUV - Lo storico marchio americano è il perno della crescita dei prossimi anni per Fca, che punta a vendere entro il 2022 una Jeep ogni dodici suv a livello mondiale (la proporzione attuale è di uno ogni 17). Il piano Fca prevede dieci lanci e l'ingresso in tre nuovi segmenti: quello degli utility vehicle, con una baby Renegade, quello dei pick up e dei grandi suv con abitacolo su tre file. Novità anche per quanto riguarda gli allestimenti: alle attuali Trailhawk e Trackhawk verrà affiancata la nuova linea Deserthawk, specializzata per la guida su sabbia. I nuovi modelli entro il 2022 saranno in tutto dieci, con grande spazio per l'elettrico. Nella gamma i modelli a zero emissione saranno ben quattro. "Il nostro brand produce auto che portano a contatto con la natura, il fatto che al momento non siano particolarmente sostenibili è una contraddizione", dice il responsabile del brand Michael Manley guardando sfilare sul palco di Balocco una Renegade e una Wrangler 'silenziose', in modalità elettrica.



RAM, UN PICK UP MEDIO PER PUNTARE AL MILIONE DI VEICOLI - "Anni di gloria" attendono il marchio Fca di pick up e veicoli commerciali, secondo il responsabile Michael Manley, che punta a vendere un milione di veicoli l'anno entro il 2022, contro una previsione record di 770 mila unità per il 2018. Per diventare il secondo brand nell'area Nafta il piano prevede, oltre ai nuovi TRX ed heavy duty, anche la nuova generazione del Promaster City, un gemello del Doblò, e un pick up di taglia media. L'alimentazione mild hybrid è già disponibile oggi nel segmento pick-up leggeri; su tutta la gamma arriverà la guida autonoma di livello 2.



MASERATI, MOTORI FERRARI E NUOVO MODELO ELETTRICO - La casa del Tridente punta a sfondare il muro dei 100 mila veicoli venduti l'anno entro il 2022, il doppio rispetto a quelli del 2017 (erano 6 mila nel 2012). Il piano illustrato dal responsabile del brand, Timothy Kuniskis, prevede sei lanci. Tra questi un'auto completamente elettrica, la coupé Alfieri, offerta con tre diverse motorizzazioni: quella a zero emissioni, la plug-in con trazione integrale in grado di raggiungere i 300 chilometri orari e quella tradizionale. Tra le new entry anche una 'sorella minore' per il Suv Levante. Tutti i motori saranno forniti dalla Ferrari, altra novità per un marchio che vuole essere sempre più esclusivo.



ALFA ROMEO, LA PASSIONE DEL BISCIONE TRA SUV E SUPERCAR - Le basi per il futuro ci sono già e sono la Giulia e la Stelvio. Ed è attorno a questi due modelli che Fca intende costruire il futuro del Biscione per arrivare entro il 2022 a vendere 400 mila unità l'anno con un margine del 10%. Il piano prevede sette modelli, due soltanto per la Cina, tra cui una crossover più piccola della Stelvio, una più grande e due sportive che prenderanno il posto della 4C. Sono una supercar da 100 chilometri orari in 3 secondi, che rispolvera la denominazione 8C, e un coupé, la GTV, derivata dalla Giulia.



Sparisce la MiTo, mentre Giulia, Stelvio e Giulietta verranno sottoposto a restyling.(ANSA).