Alfa 2022, accanto a coupé GTV la supercar 8C PHEV da 700 Cv

ROMA - La rinascita del brand sportivo Alfa Romeo, così come previsto dal piano per l'anno 2022 presentato oggi a Balocco da Sergio Marchionne, passa attraverso una profonda revisione della gamma, posizionata più in alto rispetto all'attuale (escono di scena Mito e, successivamente, l'odierna generazione della Giulietta) e con una copertura del 71% della segmentazione del mercato, contro il 46% del 2018. Elemento centrale del programma che punta a 400mila unità - tutte di gamma alta e medio alta, con una redditività del 10% - è l'arrivo di una nuova piattaforma modulare MCA, che servirà per le future generazioni della Giulietta, della Giulia e dello Stelvio, permettendo per questi due ultimi modelli la realizzazione di varianti a passo lungo che sono indispensabili per rafforzarsi nel mercato cinese. La gamma 2022 comprenderà anche un inedito suv di segmento C, previsto anche in versione elettrificata. In 'alto' il portfolio di Alfa comprenderà anche un terzo suv, questo di segmento E, che affiancherà le due novità assolute: la coupé a quattro posti GTV e la supercar a motore centrale 8C. In dettaglio la GTV proporrà una distribuzione 50/50 dei pesi, sarà dotata di trazione integrale con toque vectoring e utilizzerà un motore con e-Boost capace di superare i 600 Cv. La supersportiva del Biscione, che riprende il nome della gloriosa 8C del 1931 e del modello che venne presentato nel 2007 per celebrarla disporrà di una scocca in fibra di carbonio e di trazione anteriore ottenuta esclusivamente attraverso motori elettrici.



Dalla combinazione tra un motore biturbo a benzina - posizionato al centro, dietro all'abitacolo - con la sezione elettrica, la futura Alfa Romeo 8C potrà mettere a disposizione del pilota 700 Cv, un livello di potenza che si tradurrà in un tempo per accelerare da 0 a 100 inferiore a 3 secondi. In totale il piano 2022 prevede, oltre all'uscita della gamma della Mito e il rinnovo delle attuali generazioni Giulietta, Giulia e Stelvio, anche lo stop alla produzione della 4C, il cui DNA, anche stilistico, guiderà però i futuri modelli. I sette debutti prevedono tutti versioni elettrificate (di cui 6 plug-in) e livelli di guida autonoma L2 e L3.