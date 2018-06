Tutti i dettagli del piano FCA 2022 che riguardano Fiat

ROMA - Oggi a Balocco è stata delineato anche il futuro del brand Fiat che, al traguardo del 2022, vedrà profondamente rivoluzionato il suo portfolio. Come viene chiarito in una delle chart della presentazione finanziaria di Richard Palmer, CFO del Gruppo FCA, sotto allo storico marchio torinese nel piano 2019-2022 ricadono cinque modelli: la 500 BEV (cioè 100% elettrica, ma cui si aggiunge anche la versione ibrida), l'inedita 500 Giardiniera (100% elettrica), una non meglio precisata Low D segment con 3 file di sedili, un UV B-Segment e un UV A-Segment (questi ultimi riservati all'area LATAM). La gamma Fiat comprenderà poi la 500X Hybrid e la 500L Hybrid. I tempi di questo cambiamento nell'offerta Fiat e le eventuali 'varianti' nelle singole proposte non sono stati precisati, ma Marchionne ha confermato ''il successo della Fiat Panda che avrà motorizzazioni ecologiche''.