Fca amplia collaborazione con Waymo per guida autonoma

TORINO - Fca Us amplia la collaborazione con Waymo di Google per la guida autonoma. Fino a 62.000 nuovi minivan Chrysler Pacifica Hybrid andranno ad aggiungersi alla flotta di veicoli a guida autonoma di Waymo a partire da fine 2018. Le due società avviano inoltre "discussioni sull'impiego, anche mediante una possibile concessione di licenze, delle tecnologie di guida autonoma Waymo in un veicolo prodotto da Fca e disponibile al consumatore". "Fca è impegnata a rendere disponibili ai propri clienti le tecnologie di guida autonoma in modo sicuro, efficiente e realistico", ha dichiarato Sergio Marchionne, ceo di Fca.

"Collaborazioni strategiche quale quella che abbiamo con Waymo contribuiranno a favorire lo sviluppo di tecnologie innovative". Attualmente Waymo è l'unica società ad avere una flotta di vetture a guida totalmente autonoma, senza pilota, sulle strade pubbliche. Nel corso dell'anno Waymo lancerà il primo servizio al mondo di trasporto a guida autonoma e le persone potranno richiedere un veicolo usando l'app di Waymo. "Fin dall'inizio l'obiettivo di Waymo è stato creare il pilota più esperto al mondo e dare alle persone accesso a una tecnologia di guida autonoma che renderà le nostre strade più sicure", spiega John Krafcik, amministratore delegato di Waymo.

Fca e Waymo hanno annunciato per la prima volta la collaborazione nel maggio del 2016. Gli ingegneri di entrambe le società hanno lavorato insieme per integrare la tecnologia di guida totalmente autonoma di Waymo nella Chrysler Pacifica Hybrid, sfruttando i punti di forza e le risorse delle due società. Da allora gli ingegneri di Fca e di Waymo hanno continuato a lavorare insieme per sostenere l'espansione di Waymo e sviluppare la Chrysler Pacifica Hybrid a guida autonoma.