Fedriga, 'avviare uno screening per investimenti in Albania'

"Raccogliere in un dossier le opportunità di investimento e cooperazione con l'Albania e avviare uno screening mirato, sia con le imprese del Friuli Venezia Giulia che a livello di sistema delle Regioni, finalizzato a promuovere l'attivazione di progettualità condivise: un consolidamento delle relazioni tra i territori che potrà vedere il proprio compimento nell'organizzazione di uno specifico evento business, dedicato agli stakeholder, capace di aprire al confronto tra reciproche istituzioni e mondi produttivi": è la proposta avanzata dal governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga, nella seconda giornata di incontri a Tirana con autorità locali, tra cui il viceministro del Turismo e ambiente Almira Xhembulla, il viceministro delle Infrastrutture ed energia Ami Kozeli e il sindaco di Tirana Erion Veliaj.

Fedriga si è soffermato sul progetto della Valle dell'idrogeno del Nord Adriatico: "un versante sul quale si aprono ampi margini di dialogo tra il Fvg e l'Albania, quest'ultima nelle vesti di potenziale partner per la fornitura di idrogeno verde, valorizzando in particolare il collegamento portuale tra Trieste e Durazzo. Un tema, quello ambientale, strettamente correlato anche alle esigenze di un turismo più sostenibile, ad esempio puntando sulle navi da crociera a propulsione ibrida per abbattere l'inquinamento senza rinunciare ai vantaggi derivanti da un mercato che in Italia ha contato 12,8 milioni di passeggeri nel 2023".

Per il presidente, "interessanti" anche i possibili punti di contatto derivanti dalla nomina di Gorizia e Nova Gorica a Capitale europea della cultura e di Tirana e Alessandria d'Egitto a Capitali mediterranee della cultura e del dialogo: di qui l'invito a voler sviluppare partnership per promuovere nel 2025 i rispettivi territori. Il governatore è stato anche ospite del Parlamento, dove ha incontrato la presidente del Consiglio nazionale dell'integrazione europea Jorida Tabaku per discutere del processo di adesione del Paese all'Unione.



