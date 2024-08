Oltre 1,2 mln viaggiatori da Spagna a Marocco per le vacanze

Oltre 1,2 milioni di viaggiatori e 300.000 veicoli hanno attraversato lo Stretto di Gibilterra, per passare dalla Spagna in Marocco al rientro. Nel paese d'origine per le vacanze estive, nella prima fase della cosiddetta 'Operazione dello Stretto', da metà giugno a fine luglio, secondo il bilancio del ministero spagnolo dell'Interno. Nei controlli e assistenza alla frontiera sono mobilitati 27.000 agenti delle forze di polizia, Protezione civile e Croce rossa.Il transito ha registrato un aumento del traffico di passeggeri e veicoli nei porti di Algesiras e Tarifa, al sud della Spagna, rispettivamente di circa il 9% e del 10%, alla vigilia della prima settimana di agosto, in cui sono previste cifre record, secondo quanto indicato oggi dalla direzione generale della Protezione civile del ministero dell'Interno, Virginia Barcones. "Siamo davanti alla più grande Operazione Passaggio dello Stretto degli ultimi 35 anni", ha dichiarato ai media, segnalando che finora non sono stati registrati incidenti.Il giorno di massima affluenza registrata fino a oggi in tutti i porti spagnoli dai quali transitano i viaggiatori provenienti dal centro Europa per raggiungere i paesi d'origine in nord Africa è stato il 28 luglio, con il passaggio di oltre 30.000 passeggeri e quasi 12.500 veicoli.

