البابا فرانسيس في حالة مستقرة بعد معركة مع الالتهاب الرئوي

(أنسامد) - مارس 6 - روما - أعلن مكتب الصحافة بالفاتيكان في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس أن البابا فرانسيس لا يزال في حالة مستقرة بعد قضاء ليلة هادئة في مستشفى أغوستينو جيميلي في روما.جاء ذلك في النشرة الطبية الأخيرة حيث أوضح الفاتيكان أن البابا، البالغ من العمر 88 عامًا، لم يعانِ من أي نوبات أخرى من فشل الجهاز التنفسي بينما يواصل مكافحة الالتهاب الرئوي في كلا رئتيه.وذكر التقرير الطبي أنه كما هو مخطط، خضع البابا خلال النهار لعلاج بالأكسجين عالي التدفق، بالإضافة إلى استئناف التنفس الصناعي غير الجراحي في الليل.كما زاد البابا من العلاج الطبيعي التنفسي والعلاج الحركي وقضى يومه جالسًا على كرسي بذراعين.ورغم تحسن حالته، لا يزال تشخيص البابا حذرًا. وقال الفاتيكان إن البابا فرانسيس تلقى في يوم الأربعاء "رماد أربعاء الرماد" إيذانًا ببدء موسم الصوم الكبير، بينما أكد أنه لم يستقبل أي زوار في الفترة الأخيرة ولا توجد خطط لاستقبال أي زوار في المستقبل القريب.وكان البابا قد تم نقله إلى المستشفى في 14 فبراير بعد تدهور حالته الصحية بسبب الالتهاب الرئوي، ويواصل تلقي العلاج الطبي المكثف تحت إشراف الأطباء في المستشفى. (أنسامد).

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