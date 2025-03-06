إضراب واحتجاجات في قطاع المعادن الإيطالي

(أنسامد) - مارس 6 - روما - أعلنت نقابات عمال المعادن الإيطالية FIM CISL و FIOM CGIL و UILM UIL عن تنظيم إضراب وطني لمدة ثماني ساعات في 28 مارس، بالإضافة إلى سلسلة من الاحتجاجات التي ستنظم في مختلف المناطق الإيطالية.ويأتي هذا التحرك بعد فشل المفاوضات مع أصحاب العمل في نوفمبر الماضي، والتي لم تسفر عن نتائج مرضية.النقابات تدعو إلى استئناف المفاوضات مع جمعية الأعمال في القطاع "Assistal" والاتحاد الإيطالي لشركات المعادن "Federmeccanica"، بهدف تجديد العقد الوطني الذي انتهى في يونيو 2024. العقد الذي يخص نحو 1.5 مليون عامل في القطاع، يمثل جزءًا حيويًا من الاقتصاد الإيطالي، ويعكس مطالب العمال بتحسين الأجور وظروف العمل.وتؤكد النقابات أن المحادثات التي جرت في الأشهر الأخيرة لم تتناول بشكل كافٍ القضايا الأساسية التي تهم العمال، مما دفعهم إلى اتخاذ قرار بالإضراب والاحتجاج في جميع أنحاء إيطاليا. يُتوقع أن يتسبب هذا الإضراب في تعطيل بعض الأنشطة الصناعية في القطاع، في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد الوطني. (أنسامد).

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