استطلاع : سياحة النبيذ بحاجة إلى حوافز جديدة

(أنسامد) - مايو 25 - روما - سلط استطلاع أجرته جمعية سياحة الطعام والنبيذ الإيطالية الضوء على رفع جودة عروض سياحة النبيذ.وذكر الاستطلاع أن التأثير المفاجئ للخروج إلى حقول الكروم يتلاشى، حيث يعتقد ما يقرب من 60% من الإيطاليين أن العروض متشابهة جدًا مع بعضها البعض ويتوقع عشاق النبيذ عروضا أكثر جاذبية.وقالت روبرتا جاريبالدي رئيسة جمعية سياحة الطعام والنبيذ : ينبغي على القطاع مواجهة التحديات الجديدة التي تتشابك بين الإنتاج والسياحة، وبهذا الصدد يفضل اعتماد نهج متكامل ونماذج جديدة للتنمية الإقليمية قادرة على تأهيل الموارد البشرية والعروض المنتظمة.وأكدت روبرتا جاريبالدي على ضرورة التمييز بين التجارب لتمديد فترة عطلة الطعام والنبيذ وإنشاء عروض مصممة خصيصًا بناءً على الفئات العمرية وحسب الطلب.ومن بين التجارب المرغوبة والتي لم تتحقق بعد، العشاء على ضوء الشموع في مزارع الكروم، وتجربة التذوق عند غروب الشمس، وجولات بالدراجات.يعتبر اللقاء مع السكان المحليين أكثر أهمية بالنسبة للصغار. تمثل هذه التجارب دفعة للمبيعات المباشرة لمصانع النبيذ، حيث يتجه السائحون الشباب بشكل أكبر نحو النبيذ الأبيض والنبيذ الفوار والنبيذ البديل، بينما يسود النبيذ الأحمر والمنتجات التقليدية بين جيل الطفرة السكانية. (أنسامد).

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