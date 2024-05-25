استطلاع : سياحة النبيذ بحاجة إلى حوافز جديدة

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

استطلاع : سياحة النبيذ بحاجة إلى حوافز جديدة

25 مايو 2024, 08:30

فريق تحرير أنسا

ANSACheck

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - مايو 25 - روما - سلط استطلاع أجرته جمعية سياحة الطعام والنبيذ الإيطالية الضوء على رفع جودة عروض سياحة النبيذ.

وذكر الاستطلاع أن التأثير المفاجئ للخروج إلى حقول الكروم يتلاشى، حيث يعتقد ما يقرب من 60% من الإيطاليين أن العروض متشابهة جدًا مع بعضها البعض ويتوقع عشاق النبيذ عروضا أكثر جاذبية.

وقالت روبرتا جاريبالدي رئيسة جمعية سياحة الطعام والنبيذ : ينبغي على القطاع مواجهة التحديات الجديدة التي تتشابك بين الإنتاج والسياحة، وبهذا الصدد يفضل اعتماد نهج متكامل ونماذج جديدة للتنمية الإقليمية قادرة على تأهيل الموارد البشرية والعروض المنتظمة.

وأكدت روبرتا جاريبالدي على ضرورة التمييز بين التجارب لتمديد فترة عطلة الطعام والنبيذ وإنشاء عروض مصممة خصيصًا بناءً على الفئات العمرية وحسب الطلب.

ومن بين التجارب المرغوبة والتي لم تتحقق بعد، العشاء على ضوء الشموع في مزارع الكروم، وتجربة التذوق عند غروب الشمس، وجولات بالدراجات.

يعتبر اللقاء مع السكان المحليين أكثر أهمية بالنسبة للصغار. تمثل هذه التجارب دفعة للمبيعات المباشرة لمصانع النبيذ، حيث يتجه السائحون الشباب بشكل أكبر نحو النبيذ الأبيض والنبيذ الفوار والنبيذ البديل، بينما يسود النبيذ الأحمر والمنتجات التقليدية بين جيل الطفرة السكانية. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

16:00

"فينكانتيري"الإيطالية تقوم ببناء فرقاطتين للبحرية الأمريكية

12:21

ميلوني : هناك أشياء مشتركة مع مارين لوبان

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

16:00

"فينكانتيري"الإيطالية تقوم ببناء فرقاطتين للبحرية الأمريكية

12:21

ميلوني : هناك أشياء مشتركة مع مارين لوبان