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إستات : ارتفاع واردات السيارات من الصين

17 يونيو 2024, 08:09

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يونيو 17 - روما - أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، ارتفاع واردات السيارات القادمة من الصين إلى إيطاليا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 بنسبة 10.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتبلغ 440.6 مليون يورو.

جاء ذلك بحسب إحصاءات إستات حول التجارة الخارجية في شهر أبريل الماضي، بعد أيام قليلة من إعلان الاتحاد الأوروبي عن رسوم جديدة على استيراد السيارات الكهربائية من الدولة الآسيوية.

وفي المقابل، تراجعت صادرات السيارات الإيطالية إلى الصين بنسبة 13% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 على أساس سنوي لتسجل 148.8 مليون يورو.

وفي شهر أبريل، انخفضت واردات السيارات من الصين على أساس سنوي بنسبة 5.6%، فيما تراجعت صادرات السيارات الإيطالية إلى الصين بنسبة 1.9%.

وبشكل عام، انخفض إجمالي الصادرات الإيطالية من السيارات بنسبة 15.6% في أبريل على أساس سنوي وانخفض بنسبة 2% في الأشهر الأربعة الأولى من العام.

من ناحية أخرى، ارتفع إجمالي واردات السيارات بنسبة 3.3% في أبريل وبنسبة 10.2% في الأشهر الأربعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. (أنسامد).

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