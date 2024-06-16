ميلوني : كلمات البابا فرنسيس في قمة السبع مصدر إلهام

(أنسامد) - يونيو 16 - روما - قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إن كلمات البابا فرنسيس خلال فاعليات قمة مجموعة السبع في بوليا يوم الجمعة، كانت بمثابة مصدر إلهام لجميع القادة الحاضرين.جاءت تصريحات ميلوني بعد أن حذر البابا فرنسيس خلال القمة، وهو أول بابا يحضر فاعليات قمة مجموعة السبع، من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي وشدد على أهمية تبني سياسة سليمة.وتابعت ميلوني: أشكركم جزيل الشكر مرة أخرى على قبول دعوتنا، كما أشكركم لأنكم أول حبر أعظم يشارك في مجموعة السبع، وأشكركم على كلماتكم التي من الواضح أنها مصدر إلهام لنا جميعا.وفي حديثها بعد خطاب البابا فرنسيس أمام جلسة مجموعة السبع المخصصة للذكاء الاصطناعي والطاقة وأفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، أضافت ميلوني : وأشكركم على استعدادكم للبقاء والاستماع إلى خطابات الزعماء الآخرين.ثم طلبت ميلوني من الصحافة مغادرة القاعة لأن بقية الجلسة مغلقة.(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA