عضو مجلس المدينة : رسوم دخول البندقية فاشلة

(أنسامد) - مايو 21 - روما - صرح عضو مجلس مدينة اليندقية في مؤتمر صحفي في نادي الصحافة الأجنبية في روما إن الرسوم المفروضة على الزائرين لدخول البندقية، وهي الأولى التي تفرضها أي مدينة في العالم، كانت فاشلة بالفعل منذ فرضها في عطلة التحرير وعيد القديس مرقس في 25 أبريل.وقال جيوفاني أنديريا مارتيني: "لقد فشلت فكرة فرض شراء تذكرة لدخول البندقية فشلاً ذريعاً لأن الأرقام مهمة، ويقولون إن التذكرة لم تقلل بأي حال من الأحوال من تدفق السياح أو الوافدين، ولكن بدلاً من ذلك فإن الوافدين يتفوقون عددياً مقارنة بالسنوات السابقة".وأضاف في المؤتمر الذي عقد في قصر جرازيولي، مقر إقامة برلسكوني السابق في العاصمة الإيطالية: "كان هناك 70 ألف إدخال بالأمس 19 مايو، بينما في 23 أبريل من العام الماضي كان هناك 66 ألفًا وفي 2 يونيو 2023، وهو يوم عطلة إيطاليا، كان عدد الإدخالات 65 ألفًا".وتابع "البندقية متهدمة لأنها مهملة، أو بالأحرى تستخدم فقط لجلب الأموال".قامت البندقية بتجربة الرسوم البالغة 5 يورو لدخول المتنزهين النهاريين منذ 25 أبريل وستستمر في القيام بذلك حتى نهاية يوليو.(أنسامد).

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