رئيسة الوزراء الإيطالية تزور الصين السبت

(أنسامد) - يوليو 26 - روما - أعلنت وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس، أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ستقوم بزيارة رسمية للصين تستغرق خمسة أيام تبدأ السبت.وقالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إنه من المقرر أن تلتقي ميلوني - خلال أول زيارة رسمية لها للصين - بالرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ، وتشاو له جي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الفرع التشريعي للبرلمان الصيني.ومن المقرر أن تقوم جورجيا ميلوني بزيارة للصين من 27 إلى 31 يوليو.وأضافت ماو نينغ أن التطور "الصحي والمستقر" للعلاقات بين الصين وإيطاليا "يتماشى مع المصالح المشتركة لكلا البلدين"، مشيرة إلى أن العلاقات الثنائية إيجابية.ولفتت إلى أن الصين مستعدة لاستغلال زيارة ميلوني الرسمية الأولى إلى البلاد باعتبارها "فرصة لتعزيز التفاهم والثقة وتعميق التعاون العملي والدفع المستمر للعلاقات بين الصين وإيطاليا وبين الصين والاتحاد الأوروبي".وانسحبت حكومة ميلوني العام الماضي من مبادرة الحزام والطريق الصينية، بعد أن كانت الدولة الوحيدة من مجموعة السبع التي انضمت في عام 2019 إلى المبادرة، التي تعتبر واحدة من أكثر خطط البنية التحتية والتجارة طموحا للصين. (أنسامد).

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