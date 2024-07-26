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استقالة حاكم إقليم ليغوريا الإيطالي من منصبه

26 يوليو 2024, 15:03

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 26 - روما - أعلن جيوفاني توتي، حاكم إقليم ليغوريا الإيطالي استقالته من منصبه اليوم الجمعة.

يخضع توتي للإقامة الجبرية منذ 7 مايو فيما يتعلق بتحقيق فساد بشأن رشاوى مزعومة، حيث يواجه اتهامات بتبادل أموال الحملة انتخابية مقابل خدمات، بما في ذلك تمديد امتياز محطة ميناء.

وقال توتي الذي ينتمي ليمين الوسط إنه بريء من هذه الاتهامات، وسيكون قادرًا على إثبات أن إدارته للمنطقة الشمالية الغربية من إيطاليا كانت نظيفة.

في الأسبوع الماضي، صدرت ضده مذكرة إقامة جبرية ثانية بشأن اتهام جديد يتعلق بإعلانات انتخابية تم عرضها على شاشة كبيرة في كولومبو تيراس في جنوة بزعم تمويلها من أموال غير معلنة من سلسلة متاجر إيسيلونجا.

وقال محامي توتي، ستيفانو سافي إنه سيقدم التماسًا جديدًا للإفراج عن توتي من الإقامة الجبرية يوم الاثنين. (أنسامد).

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