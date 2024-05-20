إعادة افتتاح متحف الأبرشية في أوترانتو الشهر المقبل

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

إعادة افتتاح متحف الأبرشية في أوترانتو الشهر المقبل

20 مايو 2024, 09:04

فريق تحرير أنسا

ANSACheck

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - مايو 20 - روما - يشهد متحف الأبرشية في بلدة أوترانتو بمقاطعة لتشه الإيطالية أعمال تجديد وتطوير قبل إعادة افتتاحه أمام الجمهور في شهر يونيو المقبل ليقدم للزائرين أعمالا تتناول التاريخ والمستقبل.

يستعد المتحف لاستقبال الزوار مرة أخرى اعتبارًا من 21 يونيو المقبل، حيث سيتمكنون من الإعجاب بمجموعة من اللوحات والمجلدات ذات قيمة تاريخية وثقافية كبيرة.

وحتى ذلك الحين، سيتمكن المهتمون والمتحمسون من إلقاء نظرة خاطفة على جمال المجموعات الكنسية بنقرة واحدة من خلال تصفح موقع المتحف عبر شبكة الانترنت.

وأوضح رئيس الأساقفة فرانشيسكو نيري خلال المؤتمر الصحفي لعرض الابتكارات الثقافية المتعلقة بالكنوز المحفوظة في المجموعات الكنسية : في الواقع، قامت أبرشية أوترانتو بتحديث موقعها الإلكتروني وصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتحويل أصدقاء العالم الافتراضي إلى أصدقاء حقيقيين.

كما يضم المتحف أعمدة حلزونية ولوحات قيمة موزعة على ثلاثة طوابق، مما يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا من الوصول إليها. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

09:41

البابا فرانسيس: المهاجرون يعانون كثيراً

15:18

مارين لوبان : هناك نقاط مشتركة مع جورجيا ميلوني

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

09:41

البابا فرانسيس: المهاجرون يعانون كثيراً

15:18

مارين لوبان : هناك نقاط مشتركة مع جورجيا ميلوني