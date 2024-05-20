إعادة افتتاح متحف الأبرشية في أوترانتو الشهر المقبل

(أنسامد) - مايو 20 - روما - يشهد متحف الأبرشية في بلدة أوترانتو بمقاطعة لتشه الإيطالية أعمال تجديد وتطوير قبل إعادة افتتاحه أمام الجمهور في شهر يونيو المقبل ليقدم للزائرين أعمالا تتناول التاريخ والمستقبل.يستعد المتحف لاستقبال الزوار مرة أخرى اعتبارًا من 21 يونيو المقبل، حيث سيتمكنون من الإعجاب بمجموعة من اللوحات والمجلدات ذات قيمة تاريخية وثقافية كبيرة.وحتى ذلك الحين، سيتمكن المهتمون والمتحمسون من إلقاء نظرة خاطفة على جمال المجموعات الكنسية بنقرة واحدة من خلال تصفح موقع المتحف عبر شبكة الانترنت.وأوضح رئيس الأساقفة فرانشيسكو نيري خلال المؤتمر الصحفي لعرض الابتكارات الثقافية المتعلقة بالكنوز المحفوظة في المجموعات الكنسية : في الواقع، قامت أبرشية أوترانتو بتحديث موقعها الإلكتروني وصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتحويل أصدقاء العالم الافتراضي إلى أصدقاء حقيقيين.كما يضم المتحف أعمدة حلزونية ولوحات قيمة موزعة على ثلاثة طوابق، مما يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا من الوصول إليها. (أنسامد).

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