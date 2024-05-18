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"سيينا" مدينة معتمدة في السياحة المستدامة

18 مايو 2024, 08:44

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مايو 18 - روما - تعتبر سيينا أول مدينة فنية إيطالية تحصل على شهادة دولية باعتبارها مدينة مستدامة في قطاع السياحة.

وأوضحت بلدية سيينا في بيان لها : بعد المراجعة الذي تم إجراؤها في أبريل الماضي مع هيئة Vireo، تم تجديد شهادة المجلس العالمي للسياحة المستدامة للعام الحالي.

كانت المراجعة تتعلق على وجه الخصوص بالتحقق من المنظومة السياحية في المدينة، والالتزام بتحسين جودة العرض وفقا لمعايير المجلس العالمي للسياحة المستدامة، الهيئة الدولية التي نشأت من خلال برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة السياحة العالمية.

وكانت الشهادة التي تم الحصول عليها في العام الماضي بمثابة بداية مسار فاضل، يشمل المنطقة السياحية، والتي تعتبر سيينا رائدة فيها، لجعلها أكثر جاذبية فيما يتعلق بمعايير الاستدامة.

تستمر الشهادة لمدة ثلاث سنوات، ولكنها تتضمن كل عام إجراء مراجعات بهدف قياس التحسن المستمر في أداء الاستدامة بشكل ملموس وفقا لأربع ركائز: الإدارة المستدامة، والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، والاستدامة الثقافية، والاستدامة البيئية. (أنسامد).

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