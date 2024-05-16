معرض "الأب والإبن فيليبو وفيليبينو ليبى" فى الكابيتولين

(أنسامد) - مايو 16 - روما - يعقد في الفترة من 15 مايو إلى 25 أغسطس معرض "الأب والإبن فيليبو وفيليبينو ليبى" نموذج البراعة فى عصر النهضة ونظمته جمعية ميتامورفوزى بالتعاون مع زيتيما بروجيتو كولتورا بمتاحف الكابيتولين.ويعكس المعرض الحالة الاستثنائية للأب والإبن وكلاهما رسامين ومصممين موهوبين بشكل استثنائى.أمضى ليبي بقية حياته في سبوليتو، حيث كُلف برسم مشاهد من حياة مريم العذراء لتوضع في محراب الكنيسة. توجد في منتصف محراب الكنيسة لوحة المسيح وهو يتوج مادونا، مع الملائكة.والآخر، تلميذ بوتيتشيلي ووريث موهبة والده، الذي أصبح، بقيادة لورنزو العظيم، مترجم الذوق في روما في نهاية القرن الخامس عشر وصمم كنيسة كارافا في سانتا ماريا سوبرا مينيرفا .ويوضح مستشار الثقافة في روما، ميغيل جوتور - نستأنف سلسلة المعارض المخصصة لأبطال عصر النهضة العظماء الذين كانت لهم علاقات مع مدينتنا. (أنسامد).

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