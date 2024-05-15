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إرتفاع عدد منتجعات العلم الأزرق للإستدامة في إيطاليا إلى 236

15 مايو 2024, 09:27

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مايو 15 - روما - أفادت المؤسسة الدولية للتعليم البيئي (FEE) في تقريرها السنوي إن عدد المنتجعات الساحلية والبحيرات الإيطالية التي حصلت على تصنيف العلم الأزرق المرموق للنظافة والاستدامة ارتفع بمقدار 10 إلى 236 هذا العام.

كان هناك 14 إدخالًا إيطاليًا جديدًا، لكن أربع بلديات فقدت أعلامها.

ولا تزال ليجوريا تتصدر منصة التتويج في إيطاليا مع 34 منتجعًا حاصلًا على العلم الأزرق، مع وجود مدخلين جديدين يعوضان اثنين فقدا أعلامهما.

بوليا تصل إلى 24 مع ثلاث بلديات جديدة ومخرج واحد، تتبعها كامبانيا وكالابريا بـ 20 علمًا لكل منهما، وكلاهما يزيد بعلم واحد عن العام الماضي.

وقال التقرير إن إيطاليا لديها حوالي 11.5% من شواطئ العالم القادرة على رفع العلم.

بلغ عدد مواقع العلم الأزرق على ضفاف البحيرة الإيطالية 23 موقعًا.

ومع ذلك، انخفض عدد الموانئ السياحية الإيطالية ذات العلم الأزرق من 84 إلى 81. (أنسامد).

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