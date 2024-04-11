بدء ترميم لوحة المسيح الجدارية فى سانتا ماريا لانوفا

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

بدء ترميم لوحة المسيح الجدارية فى سانتا ماريا لانوفا

11 أبريل 2024, 09:57

فريق تحرير أنسا

ANSACheck

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - أبريل 11 - روما - بدأ العمل فى سانتا ماريا لانوفا على ترميم اللوحة الجدارية "إيداع المسيح" المنسوبة الى سيمون بابا المعروفة باسم"الحديثة" والزخارف التصويرية التى يعود تاريخها الى القرن السابع عشر.

والعمل الفنى عبارة عن صندوق موضوع على الجدار الجانبى للمبنى وصورة لفرانسيسكو كوينيونيوس.

ومن شأن الترميم المساهمة فى جعل الكنيسة الواقعة فى وسط نابولى والتى كانت بالفعل وجهة للعديد من السياح أكثر شعبية.

ومن بين عوامل الجذب للموقع تمثال لفلاد تشيبى وهو شخصية أسطورية من رومانيا والذى توفى بين اكتوبر وديسمبر 1476 وألهم برام ستوكر لكتابة دراكولا.

و يتضمن مشروع ترميم اللوحات الجدارية الثلاث الموجودة في دير سان جياكومو ديلا ماركا موقعًا تعليميًا يمكن زيارته ويتم الترويج له.

يعد مجمع سانتا ماريا لا نوفا الأثري، الواقع في قلب المركز التاريخي لنابولي، كنزًا من الفن وتاريخ الجمال النادر الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1279. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

16:28

إيطاليا : مصرع تسعة أشخاص بعد غرق قارب مهاجرين

10:14

إرتفاع معدل الجرائم فى إيطاليا بنسبة 15% فى 4 سنوات

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

16:28

إيطاليا : مصرع تسعة أشخاص بعد غرق قارب مهاجرين

10:14

إرتفاع معدل الجرائم فى إيطاليا بنسبة 15% فى 4 سنوات