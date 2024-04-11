بدء ترميم لوحة المسيح الجدارية فى سانتا ماريا لانوفا

(أنسامد) - أبريل 11 - روما - بدأ العمل فى سانتا ماريا لانوفا على ترميم اللوحة الجدارية "إيداع المسيح" المنسوبة الى سيمون بابا المعروفة باسم"الحديثة" والزخارف التصويرية التى يعود تاريخها الى القرن السابع عشر.والعمل الفنى عبارة عن صندوق موضوع على الجدار الجانبى للمبنى وصورة لفرانسيسكو كوينيونيوس.ومن شأن الترميم المساهمة فى جعل الكنيسة الواقعة فى وسط نابولى والتى كانت بالفعل وجهة للعديد من السياح أكثر شعبية.ومن بين عوامل الجذب للموقع تمثال لفلاد تشيبى وهو شخصية أسطورية من رومانيا والذى توفى بين اكتوبر وديسمبر 1476 وألهم برام ستوكر لكتابة دراكولا.و يتضمن مشروع ترميم اللوحات الجدارية الثلاث الموجودة في دير سان جياكومو ديلا ماركا موقعًا تعليميًا يمكن زيارته ويتم الترويج له.يعد مجمع سانتا ماريا لا نوفا الأثري، الواقع في قلب المركز التاريخي لنابولي، كنزًا من الفن وتاريخ الجمال النادر الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1279. (أنسامد).

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