أريتسو تحتفل بذكرى وفاة جورجيو فازاري

(أنسامد) - أبريل 8 - روما - تحتفل مدينة أريتسو الإيطالية بالذكرى ال450 على وفاة الرسام والمهندس المعماري الإيطالي جورجيو فازاري بتنظيم سلسلة من المبادرات في رحلة تشمل العديد من المسارات والمعارض، مقسمة إلى 10 معارض تقدم العديد من الأعمال والوثائق النادرة.تقام هذه المبادرات في الفترة من مايو 2024 إلى فبراير 2025 وتهدف لربط متاحف ومكتبات وأرشيف أريتسو للاحتفال بذكرى الرسام والمهندس المعماري ومؤرخ الفن الذي أصبح رمزا لعبقرية متعددة الأوجه في أواخر عصر النهضة.وتركز المبادرة، التي ستكون مصحوبة برحلات في المنطقة وفاعليات جانبية، على تنظيم معرض برعاية كريستينا أسيديني بالتعاون مع أليساندرا باروني. ولم يتم الكشف عن تواريخ هذه الفاعليات، ولكنها تتضمن وصول الأعمال أو عودتها إلى أريتسو من المجموعات الدولية.سيقام المعرض بعنوان "جيورجيو فازاري. مسرح الفضائل" في معرض الفن الحديث والمعاصر، وسيقدم مجموعة من اللوحات والرسومات التي أنتجها فازاري والفنانين المعاصرين والمتعاونين الذين يتبعون نفس الخط التعبيري، جنبًا إلى جنب مع الرسائل والمخطوطات والمجلدات من أرشيف فازاري. (أنسامد).

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