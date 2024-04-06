نمو السياحة الدولية في إيطاليا العام الماضي

(أنسامد) - أبريل 6 - روما - وفقا للبيانات الصادرة عن بنك إيطاليا، سجلت السياحة الدولية في إيطاليا في عام 2023 نموا بنسبة 17% مقارنة بعام 2022، مع وصول أكثر من 125 مليون سائح إلى مرافق الإقامة (+5.5% مقارنة بعام 2022)، منهم حوالي 68 مليون أجنبي.عُقدت النسخة الوطنية التاسعة من "منتدى MEET - السياحة المستدامة" يومي 3 و4 أبريل الجاري، وهو حدث تروج له وتنظمه مجموعة Destination Italia، في متحف بيترارسا الوطني للسكك الحديدية بين بورتيتشي ونابولي.وأوضح بنك إيطاليا أن ما يقرب من 34% من السائحين من خارج الاتحاد الأوروبي. وتنتعش التدفقات السياحية القادمة من الصين واليابان، مقارنة مع عام 2022. كما ارتفعت أعداد السائحين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وأستراليا.وتطورت اهتمامات المسافر الأجنبي حيث أصبح يطلب بشكل متزايد خوض تجارب غير تقليدية، بالإضافة إلى الجولات التقليدية في مدن الفن مع اهتمام قوي بالجبال والبحيرات والمناطق الجبلية. (أنسامد).

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