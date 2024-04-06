نمو السياحة الدولية في إيطاليا العام الماضي

عُقدت النسخة الوطنية التاسعة من "منتدى MEET - السياحة المستدامة" يومي 3 و4 أبريل الجاري، وهو حدث تروج له وتنظمه مجموعة Destination Italia، في متحف بيترارسا الوطني للسكك الحديدية بين بورتيتشي ونابولي.
وأوضح بنك إيطاليا أن ما يقرب من 34% من السائحين من خارج الاتحاد الأوروبي. وتنتعش التدفقات السياحية القادمة من الصين واليابان، مقارنة مع عام 2022. كما ارتفعت أعداد السائحين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وأستراليا.
وتطورت اهتمامات المسافر الأجنبي حيث أصبح يطلب بشكل متزايد خوض تجارب غير تقليدية، بالإضافة إلى الجولات التقليدية في مدن الفن مع اهتمام قوي بالجبال والبحيرات والمناطق الجبلية. (أنسامد).
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