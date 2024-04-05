البندقية تبدأ تجربة تذكرة دخول بـ 5 يورو

(أنسامد) - أبريل 5 - روما - بدأت مدينة البندقية يوم الخميس تجربة تذكرة دخول بقيمة 5 يورو كجزء من الجهود المبذولة للحد من التدفقات السياحية التي تهدد باختناق المدينة اللاجونية.سيتم إجراء التجربة على مدار الثلاثين يومًا القادمة، حيث من المتوقع أن يكون عدد زوار المدينة مرتفعًا بشكل خاص. سيتعين على الزوار حجز التذاكر عبر الإنترنت مسبقًا.سيتم إعفاء المقيمين والركاب والطلاب والأطفال دون سن 14 عامًا والأشخاص المقيمين في المدينة طوال الليل والأشخاص الذين يتابعون الأحداث الرياضية من الاضطرار إلى شراء التذكرة.وقال عمدة المدينة لويجي بروجنارو في مؤتمر صحفي لإطلاق المبادرة: "علينا واجب الحفاظ على هذه المراكز التاريخية العظيمة في العالم".وأكد أن ذلك لا يعني أن "المدينة ستغلق"، نافيا أن تكون هذه الخطوة تهدف إلى جمع الأموال لمجلس المدينة.وبين بروجنارو أيضًا أن البندقية لن تضع حدًا أقصى للدخول، ولكنها تجعل الناس يدفعون فقط لرؤية المركز التاريخي. (أنسامد).

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