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إنشاء ممشى أثرى جديد فى روما

04 أبريل 2024, 09:01

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أبريل 4 - روما - فاز الاستديو الإيطالى "لابيكس" بالمسابقة الدولية لإنشاء حلقة كبيرة للمشاة فى روما والتى تقدم لها 23 مشروعاً.

ويأخد المشروع فكرته من اقتراح الوزير باتشيلى فى أواخر القرن 19 وسيتميز عنه بزيادة المساحات الخضراء والخدمات بالمنطقة ومسارات الدراجات الهوائية والمشاة والشرفات.

وسينشئء الممشى مسيرة فريدة من نوعها في العالم إذ سيربط دى فورى امبريالى بالطرق الأخرى حول بالاتين هيل، واعتراض خط سير الدراجات والمشاة في فيا دى سان جريجوريو، وعبر داي شيركى، وعبر دى سان تيودورو وصعود ونزول تل كابيتولين.

وقال وزير الثقافة الإيطالى جينارو سانجيوليانو "لقد كنت دائماً من المدافعين عن تحديث التراث الثقافى وتثمينه وفقاً لما يقتضيه الدستور من خلال مشروع يحمى قيمة التاريخ ".

وأضاف " هذا المشروع ليس وليد اليوم ولكنه بدأ بالفعل مع البابا ألكسندر السابع كأول مشروع متنزه فى المنتديات الإمبراطورية، لذا يجب ان يتوافق المشروع مع هذه المعايير التى تم تأريخ المسار والمنظور الخاص به". (أنسامد).

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