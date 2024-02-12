مخيم سينيغاليا الصيفي بين شهري يوليو وأغسطس فى أنكونا

(أنسامد) - فبراير 12 - روما - تقام النسخة الرابعة والعشرون من المخيم الصيفي والمهرجان الدولي للموسيقى والثقافة في أمريكا في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، في سينيغاليا بمدينة أنكونا الإيطالية في الفترة من 27 يوليو إلى 4 أغسطس 2024 تحت عنوان "عطلة موسيقى الروك الأكثر سخونة على وجه الأرض".يقام المهرجان على مدار تسعة أيام يشهد خلالها العديد من الفاعليات والحفلات الموسيقية بين أشهر الصيف الرئيسية، وذلك لتشجيع السياحة في فترة عادة ما تكون أقل ازدحاما.ويسعى المخيم الصيفي لجذب الزوار للمدينتين بعد عام 2023 الذي شهد تدفقا كبيرا للزوار من جميع مناطق إيطاليا بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في إقبال السائحين الأجانب.وتمثل سويسرا والولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وهولندا والنمسا وكندا وإسبانيا الدول التي جاء منها أكبر عدد من الزائرين، وهي علامة على جاذبية هذا الحدث عالميا بفضل موسيقى السوينغ والروك أند رول.بالنسبة لنسخة 2024، تسير الاستعدادات على قدم وساق استعدادا لتسعة أيام من الموسيقى الحية والرقص الجامح حتى وقت متأخر من الليل، بالإضافة إلى العروض التي لا يمكن تفويتها. (أنسامد).

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