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الحجز عبر الإنترنت لزيارة جزيرة مونتي كريستو

29 يناير 2024, 08:49

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يناير 29 - روما - اعتبارًا من يوم السبت 27 يناير، افتتح منتزه أرخبيل توسكانا الوطني، الحجوزات عبر شبكة الإنترنت لزيارة جزيرة مونتي كريستو.

سيكون برنامج الجولات المصحوبة بمرشدين متاحًا عبر شبكة الإنترنت من خلال رابط الموقع الإلكتروني https://www.parcoarcipelago.info/montecristo. سيكون هناك 23 موعدًا مقررًا بدءًا من 17 مارس.

تشمل الزيارة، التي تنظمها هيئة منتزه أرخبيل توسكانا الوطني بدعم من إدارة التنوع البيولوجي في فولونيكا (جروسيتو)، الإنطلاق من بيومبينو ماريتيما (ليفورنو) والتوقف في بورتو أزورو (جزيرة إلبا).

ومن أجل تسهيل الحجوزات المخصصة لسكان جزر أرخبيل توسكانا، يمكن أيضًا حجز الأماكن المائة المخصصة لهم عبر شبكة الإنترنت. ستنتهي الفترة المخصصة للحجز في 6 مارس.

يتضمن برنامج الزيارة 75 شخصًا في كل مرة. تبلغ تكلفة الرحلة 130 يورو للشخص الواحد بما في ذلك النقل البحري ذهابًا وإيابًا وخدمة الدليل. (أنسامد).

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