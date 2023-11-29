اتحاد السيارات :يجب تجديد اسطول النقل لتقليل الانبعاثات

(أنسامد) - نوفمبر 29 - روما - أفادت دراسة نشرت من قبل اتحاد السيارات الايطالى ACI ومؤسسة كاراتشيولو إن حوالي أربع من كل عشر سيارات على الطرق الإيطالية يزيد عمرها عن 15 عاما وإن امتلاك أسطول أحدث من السيارات من شأنه أن يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة والحوادث.



وقالت الدراسة إن وجود الكثير من المركبات القديمة المتداولة يمثل مشكلة على جبهتي السلامة والبيئة.



وأضافت "فعلى سبيل المثال، إنه لو كانت جميع السيارات تتمتع بتقنيات سلامة جديدة، لكان من الممكن منع 28% من الاصطدامات الأمامية، و21% من الاصطدامات الجانبية، و11% من الحوادث التي تشمل المشاة على مدى السنوات العشر الماضية".



وكشفت عن أن السيارات الكهربائية "لا تزال ترفا لعدد كبير جدا من الناس" وأن 14% فقط يخططون لشراء واحدة في السنوات العشر المقبلة.



(أنسامد).





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