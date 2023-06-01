إيطاليا: ارتفاع حركة السفر بالجو في أبريل بنسبة 21.7٪

(أنسامد) - يونيو 1 - روما - قالت جمعية مديري المطارات الإيطالية إن حوالي 16491892 راكبًا انتقلوا عبر المطارات الإيطالية في أبريل 2022، بزيادة 21.7٪ عن نفس الشهر في عام 2022، وبزيادة 2.5٪ عن أبريل 2019.



قادت حركة الركاب الدولية النتيجة الإيجابية، حيث مر 10.7 مليون مسافر دولي، أو ما يزيد قليلاً عن ثلثي الإجمالي، عبر المطارات الإيطالية في أبريل، بزيادة قدرها 30٪ مقارنة بشهر أبريل 2022 وانخفض بنسبة 1.6٪ مقارنة بشهر أبريل 2019.



وقد بلغ إجمالي عدد الركاب المحليين 5.8 مليون مسافر، متجاوزًا مستويات عام 2019 بنسبة 11٪. كما عادت حركة الركاب الإجمالية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 إلى مستويات ما قبل كوفيد تقريبًا، حيث وصلت إلى 52.3 مليون، بانخفاض 2.4 نقطة مئوية عن نفس الفترة من عام 2019. وبين رئيس الجمعية كارلو بورغوميو "النتيجة التي حققتها المطارات الإيطالية في أبريل ممتازة وتؤكد مرونة القطاع".



وأضاف: "نأمل أن تكون السنوات الرهيبة لفيروس كوفيد قد ولت الآن وأن هذا القطاع محوريًا بشكل متزايد لسياسات التنمية في بلادنا".



(أنسامد).





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