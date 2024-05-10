فرنسيس : لا يجب إجبار الأم على الاختيار بين العمل والأطفال

(أنسامد) - مايو 10 - روما - قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الجمعة، إنه لا يجب وضع الأمهات في موقف يتعين عليهن فيه الاختيار ما بين وظائفهن أو أطفالهن، وذلك خلال مؤتمر في روما بشأن عكس الانخفاض في معدل المواليد.ولفت إلى إنه يجب معالجة انخفاض معدل المواليد من خلال "رؤية طويلة المدى"، مؤكدا ضرورة تبني سياسات فعالة وقرارات شجاعة وملموسة وطويلة الأمد على المستوى المؤسسي.وأضاف : هناك حاجة إلى التزام أكبر من جانب كافة الحكومات، حتى يتسنى للأجيال الشابة أن تكون قادرة على تحقيق أحلامها المشروعة.وتابع : ولهذا لا بد من عدم وضع الأمهات في حالة يتعين عليهن فيها الاختيار بين العمل ورعاية الأطفال؛ وتحرير العديد من الأزواج الشباب من وطأة انعدام الأمن الوظيفي واستحالة شراء منزل.كما انتقد البابا فرنسيس صناعة وسائل منع الحمل، مضيفا : أخبرني أحد خبراء الإسكان أن الاستثمارات التي تدر أكبر الإيرادات الآن في إنتاج الأسلحة ووسائل منع الحمل"، منوها : أحدهما يدمر الحياة والآخر يمنع الحياة. (أنسامد).

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