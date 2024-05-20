ماتاريلا وميلوني يعبران عن تضامن إيطاليا مع إيران

(أنسامد) - مايو 20 - روما - أعرب الرئيس سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني يوم الاثنين عن تعازي إيطاليا بعد أن أعلن أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من بين ضحايا تحطم طائرة هليكوبتر.وقالت ميلوني لتلفزيون ميدياسيت "أريد أن أعرب عن تضامني وتضامن إيطاليا مع الحكومة الإيرانية والشعب الإيراني".وتابعت: "أرى أنه خلال الساعات القليلة الماضية، منحت السلطات الإيرانية مصداقية لفرضية أن الأمر كان مجرد حادث، وليس تفسيرات مؤامرة".وأضافت: "في الوقت الحالي، لا أتوقع حدوث تغييرات كبيرة في البنية الداخلية لإيران".ومن جهته،أعرب ماتاريلا عن تعاطفه أيضًا قائلا : "أعرب عن تعازي لوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وجميع ضحايا الكارثة الجوية التي وقعت أمس".وصرح ايضا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني إنه لا يعتقد أن تحطم المروحية سيزيد من التوتر في الشرق الأوسط.وذكر لدى وصوله إلى قمة شباب 7 إيطاليا 2024: "لا يوجد ما يشير إلى وقوع هجوم. يبدو أنه كان حادثا بسبب سوء الأحوال الجوية، أو ربما بسبب مشكلة فنية. لذلك أود أن أقول أنه لا ينبغي أن تكون هناك أي عواقب أو صدمات كبيرة".وأردف: "أود أن أطمئن الجميع، لا ينبغي أن تكون هناك أي عواقب سلبية في الخارج. مواطنونا (الإيطاليون) (في إيران) بخير. لا يبدو أن هناك أي عواقب سلبية على الوضع في إيران في الوقت الحالي".كما أكد تاياني تضامن إيطاليا مع إيران، وقال "نحن آسفون. تحدثنا إلى وزير الخارجية قبل بضعة أسابيع"، في إشارة إلى أمير عبد اللهيان الذي توفي أيضا في الحادث.وشدد : "حتى عندما لا تتفقون مع بعضكم البعض، فإن الموت هو دائما أمر سيء. نحن جميعا نعرب عن تعازينا". (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA