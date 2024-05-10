ماتاريلا : العمل يعني الحقوق والكرامة والإندماج

(أنسامد) - مايو 10 - روما - أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، خلال فاعلية في ميلانو يوم الخميس، أن العمل يعني الحقوق والكرامة والإندماج.وقال ماتاريلا خلال فاعلية بعنوان "الأسبوع المدني" مخاطبا فتاة تدعى بياتريس تعمل في مطعم للبيتزا : العمل حق وكرامة وإندماج، مضيفا : ليس من قبيل الصدفة أن المادة الأولى من دستورنا تتحدث عن العمل، مما يجعله أساس جمهوريتنا.وتابع : مثلما تؤكد المادة 3 أنه ليس فقط أن كل مواطن يتمتع بنفس القدر من الكرامة، بل يجب على الدولة التأكد من إزالة ما يعيقه، منوها : إن الدستور تمت كتابته بحكمة كبيرة وذلك ليتم تطبيقه على قضايا لم تكن معروفة في ذلك الوقت.وقال إن الإصلاحات المطروحة على الجزء الأول من الدستور تتجاهل حقيقة أن "ما يريدون إضافته إلى النص منصوص عليه بوضوح في القواعد، بسبب الطابع العام والمرن لصياغتها وعلى أساس القيم والمبادئ التي تمثل أساسها. (أنسامد).

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