هولنديان ينظمان رحلة على الأقدام في ساردينيا

(أنسامد) - مارس 30 - روما - قدم اثنان من المصممين الهولنديين ماريج جرافسما واوفان عبد الله مشروعهما السياحي المسمى"امكنة" وهو باللغة الكردية "من نكون ؟".



ويقوم المشروع على تنظيم رحلة سيراً على الأقدام بين الغابات والمزارع الواسعة ورؤية واحة باركو دي سيتي فراتيلي في الجنوب الشرقي من ساردينيا.



وسيبدأ المشروع يوم الثلاثاء 4 ابريل وسيستمر أيام الأحد بدءاً من الأحد التالي لعيد الفصح.



وكان الهولنديان قد قبلا دعوة عمدة اولولاي، بشراء منزل وتجديده مقابل يورو واحد حيث جاءا وانشئا علامة تجارية للملابس والاكسسوارات باسم "امكنة" أيضًا.



ويقدم الشابان للزوار وجبة خفيفة مكونة من الجبن والزيتون والخضار المشوي ومنتجات الموسم من حديقتهم بالإضافة للنبيذ الاحمر.



وتقترب الحمير المنتشرة في المكان من الزوار الذين يداعبونهم.



(أنسامد).





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