اختيار 350 قرية ايطالية الأجمل لعام سياحة العودة للجذور 2024

(أنسامد) - يناير 19 - روما - اختيرت حوالي 348 من أجمل القرى الإيطالية وفق 72 معياراً صارماً ضمن فعالية "عام سياحة العودة للجذور"الذي اعلنته وزارة الشئون الخارجية لعام 2024.



وتقوم الفكرة على دعوة الجيلين الثاني والثالث من الإيطاليين المقيمين بالخارج -والذي تشير التقديرات إلى أن عددهم يصل إلى 80 مليون -للعودة إلى مواطنهم الاصلية.



ومن جانبه، أعلن سفير أجمل القرى الإيطالية في العالم اوزفالدو بيفيلاكوا، عن نيته إنشاء متحفاً رقمياً يضم العجائب الإيطالية.



وأضاف "علاوة على ذلك، يستمر العمل في رفع مستوى الوعي في عالم السياسة والإيطاليين في الخارج"، متابعا، "سنلتقي ببعض الوزراء بشأن عودة السياحة ونجمع حوالي خمسين شخصية من جميع أنحاء العالم يروون قصصًا وتجارب وحكايات خرافية أيضا، لدينا بعض الاحتياجات أكثر من أي وقت مضى". (أنسامد).



