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إعادة فتح متحف كازا مارتيلي
    (أنسامد) - سبتمبر 3 - روما - من المقرر إعادة فتح متحف كازا مارتيلي في مدينة فلورنسا الايطالية اعتبارا من يوم السبت 4 سبتمبر، حيث يعتبر جزءا لا يتجزأ من مجموعة متاحف بارجيلو، بعد اغلاقه للجمهور منذ أكثر من عام.

    كان المتحف سكنا خاصا لعائلة مارتيلي حتى ثمانينيات القرن العشرين، ومثالا ثمينا على جمع الأعمال الفنية من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر.

    سيكون المتحف متاحًا مجانًا كل يوم سبت (بعد إظهار الشهادة الصحية الخضراء) بأربع جولات من الزيارات المصحوبة بمرشدين لمجموعات تصل إلى 10 أشخاص دون الحاجة إلى حجز مسبق مع الامتثال الكامل لقواعد مكافحة فيروس كورونا. (أنسامد).

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