ميلوني : هناك أشياء مشتركة مع مارين لوبان

(أنسامد) - مايو 25 - روما - صرحت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، يوم الجمعة، إن لديها أشياء مشتركة مع مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني في البرلمان الفرنسي.وقالت ميلوني في مهرجان ترينتو الاقتصادي (مهرجان ديل إيكونوميا): "من الواضح أن هناك نقاط مشتركة. هناك نقاط اتصال بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، وحول النهج المتبع في التحول الأخضر، وحول الدفاع عن الهوية الأوروبية".وعلى المستوى الأوروبي، يشكل حزب الجبهة الوطنية الذي تنتمي إليه لوبان جزءاً من مجموعة الهوية والديمقراطية التي ينتمي إليها حزب الرابطة الإيطالية، وهو أحد شركاء الائتلاف في حكومة ميلوني.من ناحية أخرى، يعد حزب إخوة إيطاليا اليميني الذي تتزعمه ميلوني جزءًا من مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR) وهي رئيسة لها.وتشكل إمكانية التوصل إلى اتفاقات بين مختلف المجموعات السياسية الأوروبية موضوعاً ساخناً قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي المقررة الشهر المقبل. (أنسامد).

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