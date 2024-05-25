"فينكانتيري"الإيطالية تقوم ببناء فرقاطتين للبحرية الأمريكية

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

"فينكانتيري"الإيطالية تقوم ببناء فرقاطتين للبحرية الأمريكية

في صفقة بقيمة مليار دولار

25 مايو 2024, 16:00

فريق تحرير أنسا

ANSACheck

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - مايو 25 - روما - ستقوم شركة فينكانتيري ببناء فرقاطتين تابعتين للبحرية الأمريكية في صفقة تزيد قيمتها عن مليار دولار، حسبما أعلنت شركة بناء السفن الإيطالية يوم الجمعة.

منحت وزارة الدفاع الأمريكية شركة فينكانتيري في أمريكا التابعة لشركة فينكانتيري مارينيت ماريني(FMM Fincantieri Marinette Marine) عقدًا لبناء فرقاطة فئة Constellation الخامسة والسادسة للبحرية الأمريكية.

وتبلغ قيمة العقد الخاص بالفرقاطة الأولى وخيار شراء تسع سفن أخرى، والذي يعود تاريخه إلى عام 2020، 5.5 مليار دولار بشكل إجمالي.

يعتمد اقتراح المجموعة على منصة الفرقاطة FREMM، التي تعتبر الأفضل في العالم على المستوى التكنولوجي، والتي يقوم عليها برنامج مكون من 10 وحدات للبحرية الإيطالية، والتي تقوم المجموعة بإكمالها في أحواض بناء السفن الإيطالية الخاصة بها. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

16:00

"فينكانتيري"الإيطالية تقوم ببناء فرقاطتين للبحرية الأمريكية

12:21

ميلوني : هناك أشياء مشتركة مع مارين لوبان

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

16:00

"فينكانتيري"الإيطالية تقوم ببناء فرقاطتين للبحرية الأمريكية

12:21

ميلوني : هناك أشياء مشتركة مع مارين لوبان