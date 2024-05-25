"فينكانتيري"الإيطالية تقوم ببناء فرقاطتين للبحرية الأمريكية

(أنسامد) - مايو 25 - روما - ستقوم شركة فينكانتيري ببناء فرقاطتين تابعتين للبحرية الأمريكية في صفقة تزيد قيمتها عن مليار دولار، حسبما أعلنت شركة بناء السفن الإيطالية يوم الجمعة.منحت وزارة الدفاع الأمريكية شركة فينكانتيري في أمريكا التابعة لشركة فينكانتيري مارينيت ماريني(FMM Fincantieri Marinette Marine) عقدًا لبناء فرقاطة فئة Constellation الخامسة والسادسة للبحرية الأمريكية.وتبلغ قيمة العقد الخاص بالفرقاطة الأولى وخيار شراء تسع سفن أخرى، والذي يعود تاريخه إلى عام 2020، 5.5 مليار دولار بشكل إجمالي.يعتمد اقتراح المجموعة على منصة الفرقاطة FREMM، التي تعتبر الأفضل في العالم على المستوى التكنولوجي، والتي يقوم عليها برنامج مكون من 10 وحدات للبحرية الإيطالية، والتي تقوم المجموعة بإكمالها في أحواض بناء السفن الإيطالية الخاصة بها. (أنسامد).

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