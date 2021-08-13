إعادة فتح المتحف الوطني للآثار في نوورو

(أنسامد) - أغسطس 13 - روما - سيفتح المتحف الوطني للآثار في مدينة نوورو الايطالية أبوابه مجددا أمام الجمهور اعتبارًا من 13 أغسطس الجاري بعد 3 سنوات من الإغلاق لاعمال التجديدات.



سيحكي المتحف الذي سيعرض حوالي 300 قطعة أثرية تاريخ شرق سردينيا، بفضل الاكتشافات الأثرية الثمينة التي تضمها مجموعة المتحف، لتحكي مختلف مراحل ما قبل التاريخ والتاريخ.



أُقيم حفل الافتتاح يوم الخميس 12 اغسطس الساعة 17:30، مع المدير الإقليمي لمتاحف سردينيا، فرانشيسكو موسكولينو ، ومدير المتحف ستيفانو جولياني.



وقال موسكولينو وجولياني : تتمثل الفكرة من وراء المعرض الجديد في سرد ;;تاريخ الإقليم من خلال مسار معين، مع اختيار كبير من المعروضات. كما يتم إثراؤه من خلال سرد يشير إلى النوع والأصل والتاريخ والمعلومات المتعمقة التي يمكن تحميلها باستخدام الرموز الموزعة في جميع أنحاء مسار الرحلة باللغتين الإيطالية والإنجليزية، والتي تهدف إلى تجديد وتعزيز تجربة المتحف للزوار.



(أنسامد).



