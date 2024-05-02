تاياني يترأس اجتماعا للشركات الإيطالية في روسيا

(أنسامد) - مايو 2 - روما - ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني يوم الخميس اجتماعا لمجموعة العمل للشركات الإيطالية العاملة في روسيا في أعقاب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الروسية ضد عدد من الشركات الأجنبية، بما في ذلك مجموعة أريستون ثيرمو الإيطالية، والشركة الأجنبية.وضعت موسكو الفرع الروسي لشركة التدفئة الإيطالية تحت "الإدارة المؤقتة" لشركة غازبروم.وبحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن الاجتماع يضم اتحاد الصناعات ووكالة الترويج في الخارج، وممثلي وزارة المالية والمؤسسات وصنع في إيطاليا والجمعيات التجارية والشركات ذات الاستثمارات الكبيرة في الاتحاد.وسيهدف الاجتماع إلى مناقشة التطورات حول الوضع بالنسبة للشركات الإيطالية العاملة في روسيا، وتبادل وجهات النظر حول الطرق التي تنوي الحكومة من خلالها حماية المصالح المشروعة لمجتمع الأعمال في موسكو. (أنسامد).

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