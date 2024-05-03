سالفيني : لن يموت أي جندي إيطالي باسم ماكرون

(أنسامد) - مايو 3 - روما - قال نائب رئيسة الوزراء ووزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني، الذي يتزعم حزب الرابطة اليميني، إنه لن يموت أي جندي إيطالي باسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعد أن صرح ماكرون لمجلة "الإيكونوميست" إنه لا يمكن استبعاد وجود قوات برية غربية في أوكرانيا إذا اخترقت موسكو الخطوط الأمامية وتقدمت كييف بطلب رسمي لنشر قوات الناتو على الأرض.وأوضح سالفيني عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مقابلة ماكرون مع مجلة الإيكونوميست : لن يموت جندي إيطالي واحد باسم ماكرون، هذا ما أعتقده".وقال عضو البرلمان الأوروبي ساندرو غوزي، الأمين العام للحزب الديمقراطي الأوروبي، إن "الرد الفوري على تصريحات الرئيس الفرنسي لم يأت من المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ولكن من المتحدث الرسمي الحقيقي باسم الكرملين في أوروبا، ماتيو سالفيني.وتابع غوزي، وهو شخصية بارزة سابقة في الحزب الديمقراطي الذي يمثل يسار الوسط، إن "الأمر ليس مفاجئاً في الواقع، لأن سالفيني كان دائماً واضحا جدا بشأن بوتين والحرب في أوكرانيا".ولفت ساندرو غوزي، بعد أن قام بنشر صورة شهيرة لسالفيني في الميدان الأحمر وهو يرتدي قميصا عليه وجه بوتين: "لا يوجد غموض: لقد اختار الجانب الذي سينحاز إليه، وهو جانب بوتين وروسيا". (أنسامد).

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