إعادة افتتاح الطابق الأول لمعرض أكاديمية فلورنسا

(أنسامد) - يونيو 27 - روما - من المقرر إعادة افتتاح غرف الطابق الأول لمعرض أكاديمية فلورنسا للجمهور اعتبارًا من الأول من يوليو، والمزودة بنظام تكييف جديد. لذلك سيتم إعادة جزء مهم جدًا من مجموعات المتحف إلى المعرض.



في هذا القسم، سيتمكن الزائرون من الاستمتاع بمشاهدة العصر القوطي المتأخر مع فنانين مثل جيوفاني ديل بيوندو، ولورنزو دي بيشي، وماريوتو دي ناردو، ونيكولو دي بييترو جيريني، وجيوفاني دال بونتي وغيرهم ممن قاموا باستعادة مناخ الفن بين نهاية القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر.



اعتبارًا من 6 يوليو، سيفتح معرض أكاديمية فلورنسا أبوابه للجمهور من الثلاثاء إلى الأحد، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 6:45 مساءً.



واعتبارا من 8 يوليو إلى 19 أغسطس ، سيكون من الممكن زيارة المعرض كل أيام الخميس أيضًا في المساء، حتى الساعة 10 مساءً. (أنسامد).



