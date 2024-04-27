جنرال مناهض للمثلية يترشح مع الرابطة في الانتخابات الأوروبية

(أنسامد) - أبريل 27 - روما - أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير النقل وزعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني أن الجنرال روبرتو فاناتشي الموقوف والمناهض للمثليين من المقرر أن يترشح للانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو.تم إيقاف فاناتشي مؤخرًا عن العمل لمدة 11 شهرًا بعد إجراء تأديبي أثاره النشر الذاتي العام الماضي لكتابه الأكثر مبيعًا المثير للجدل "Il Mondo al Contrario" (العالم في الاتجاه المعاكس).في كتاب فاناتشي، وهو قائد مظلي سابق يبلغ من العمر 55 عامًا، يقول إن المثليين ليسوا طبيعيين.يتبنى الكتاب أيضًا نظرية مؤامرة الاستبدال العظيم حول المهاجرين المسلمين الذين يحلون محل الإيطاليين العرقيين، ويشير إلى أن الأشخاص البيض فقط هم الذين يمكنهم أن يكونوا إيطاليين حقيقيين، ويشيد بقوانين الدفاع عن النفس الثابتة.وصرح سالفيني إن فاناتشي سيكون من بين مرشحي الرابطة في جميع الدوائر الانتخابية الإيطالية.وقال سالفيني: "أنا سعيد لأن رجلا ذا قيمة مثل الجنرال قرر مواصلة معاركه من أجل الحرية مع الرابطة في البرلمان الأوروبي".وشدد فاناتشي مساء الخميس على أنه سيرشح نفسه "كمرشح مستقل يحافظ على هويته الخاصة وسيقاتل بشجاعة لتأكيد قيم الوطن والتقاليد والعائلة". (أنسامد).

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