إعتقال شاب مصري بتهمة الهجوم على اللواء اليهودي في ميلانو

(أنسامد) - أبريل 27 - روما - ذكرت مصادر يوم الجمعة أنه تم القبض على شاب مصري يبلغ من العمر 19 عاما بتهمة ضرب بالعصا حارس أمن كان يحمي ممثلي الكتيبة اليهودية على هامش مسيرة عيد التحرير يوم الخميس في ميلانو.تم إبلاغ النيابة الجنائية بشأن ثمانية رجال آخرين من شمال إفريقيا بشأن الهجوم على اللواء اليهودي، بالقرب من مطعم للوجبات السريعة، والذي تميز أيضًا بالركلات واللكمات.ووجهت إليهم جميعاً تهمة التحريض على ارتكاب أعمال التمييز العنصري والعرقي والديني.ولم يكن للحادث علاقة بالمظاهرة المؤيدة لفلسطين في ساحة دومو في ميلانو.شاب التوتر المسيرات التي جرت في ميلانو وروما بمناسبة يوم التحرير، وهو اليوم الذي تحتفل فيه إيطاليا بتحريرها من الفاشية والاحتلال النازي في الحرب العالمية الثانية.وفي روما، ألقيت مفرقعات نارية وحجارة وتمكن المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين في ميلانو من اختراق الطوق الذي فرضته الشرطة.(أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA