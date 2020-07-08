غاليري أكاديمية البندقية يستقبل حوالي 10 آلاف زائر

أنسامد - 8 يوليو / تموز - من بين المتاحف الإيطالية الأولى التي أعادت فتح أبوابها أمام الزائرين في 26 مايو الماضي غاليري أكاديمية البندقية الذي جذب حتى الآن حوالي 10.000 زائر، مما يضمن خدمة مستمرة مع توفير تذاكر عادية من الثلاثاء إلى الأحد ، من الساعة 8.15 إلى الساعة 19.15.



لتلبية طلبات الأسابيع القليلة الماضية وتسهيل استئناف عمل المرشدين السياحيين ، سيتم بدءا من 13 يوليو في غاليري أكاديمية البندقية تخصيص يوم الاثنين فقط للمرشدين الذين يمكنهم تنظيم زيارات للمجموعات الصغيرة عن طريق الحجز، من الساعة 8.15 حتى الساعة الثانية ظهرا.



